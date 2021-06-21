На президентский грант в миллион рублей в Новосибирской области создадут сеть мультстудий, в которых будут снимать мультфильмы о Сибири.

Новосибирская общественная организация «Гильдия молодых библиотекарей» подала заявку на президентский грант, в которой молодые энтузиасты предложили рассказывать историю Сибири в мультфильмах. Проект «Мульт-Сибирь» получил одобрение, а это значит, что в пяти районах области и в новосибирской библиотеке создадут сеть мультипликационных студий. Об этом рассказали в министерстве культуры Новосибирской области.

Школьники 12–15 лет будут снимать мультфильмы в студиях на базе Новосибирской областной юношеской библиотеки и библиотек в Кочковском, Куйбышевском, Черепановском, Маслянинском и Карасукском районах.

Прежде чем создавать картины юные мультипликаторы должны будут хорошо изучить историю родного края. Рассказывать им об этом будут краеведы, историки и писатели. После выбора темы и консультаций со специалистами, школьники создадут уникальные медиапродукты, которые будут выпущены на собственном канале YouTube.

Кроме исторических сведений, школьникам будут рассказывать о правилах написания сценария, научат делать раскадровку, покажут технологии создания декораций и персонажей. Съёмка, монтаж, озвучивание и музыкальное оформление будут проходить с участием специалистов-мультипликаторов.

Размер президентского гранта составляет 1 млн 195 тысяч рублей, ещё 645 тысяч рублей на проект будет выделено из областного бюджета. Студии начнут свою работу 30 сентября, и в течение года до 30 октября 2022 года в их мероприятиях примут участие не менее 4 736 подростков, – такую цифру называют авторы проекта.