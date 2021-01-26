Министерство труда и социального развития Новосибирской области обращается к руководителям всех организаций региона о необходимости усиления работы по обеспечению своих работников безопасными условиями труда.

В 2020 году количество пострадавших в тяжелых несчастных случаях и погибших на производстве составило 100 человек, из которых 70 получили тяжелые травмы, а 30 погибли.

Наиболее травмоопасными отраслями по-прежнему остаются строительство и обрабатывающие производства. В 2020 году к этому списку отнесены торговля, транспортировка и хранение.

Более 60% несчастных случаев обусловлены типичными причинами организационного характера, указывающими, прежде всего, на низкое качество организации работ по охране труда административно-технического персонала, а также отсутствие контроля. Так, по причине неудовлетворительной организации производства работ произошло 27% несчастных случаев, по причинам нарушения технологического процесса - 13,5%, нарушения работником трудового распорядка и дисциплины труда - 12,5%.

Всех этих несчастных случаев можно избежать, если в организациях будет создана и функционировать эффективная система управления охраной труда, позволяющая осуществлять оценку и управление профессиональными рисками повреждения здоровья работников, обеспечить сохранение жизни и здоровья работников на производстве.

Личная заинтересованность всех участников производственного процесса, их взаимодействие друг с другом, грамотное распределение между работниками обязанностей, функций контроля и мгновенного реагирования на нарушения, квалифицированные и обученные по охране труда работники являются основным условием эффективного развития системы управления охраной труда в организациях.

В связи с пандемией коронавируса необходимо особенно ответственно подходить к вопросам охраны труда, осуществлять мероприятия по контролю (самоконтролю) за соблюдением требований трудового законодательства в области охраны труда.

Напоминаем, что ответственность за необеспечение безопасных условий и охраны труда на рабочих местах, причинение вреда здоровью или жизни работников возложена на работодателей (статья 212 Трудового кодекса РФ). Должностные лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к материальной, дисциплинарной, административной и уголовной ответственности.