Новые соседи огурцов и помидоров в тепличном комбинате – гостьи издалека. Участок специально реконструировали для выращивания роз. От почки до среза проходит 55 дней.

Пока для нового направления работы выделили только одно помещение. Здесь выращивают 171 тысячу цветов: разные сорта, разные цветовые оттенки. Например, самой ароматной считают розовую.

Проект масштабный и рискованный. Даже при автоматическом поливе и контроле климата много ручной работы.

«Нас обучили, теперь мы обучаем людей. Потому что каждая операция имеет свои нюансы по её выполнению», ─ подчеркнула бригадир участка Мария Чевозёрова.

В России только 15% цветов имеют родные корни. Новосибирские теплицы позволят повысить этот показатель. Первые партии местных роз уже поставили в магазины.

«Отличительной чертой Новосибирской области будет этот комбинат по выращиванию цветов. В перспективе – Сибирь, Дальний Восток: это десяток миллионов цветов», ─ отметил полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Через пять лет площадь цветущих плантаций увеличится в восемь раз.

Учредитель тепличного комбината Борис Горкунов сообщил: потом будут хризантемы, герберы, горшечные цветы. Это будет серьёзное производство, которое предназначено менять вкусы людей, обеспечивать их тем, чего раньше у нас не было.

Ставку на развитие делают многие тепличные комплексы региона. Так овощами закрытого грунта наша область обеспечивает себя сама, излишки продаёт соседям.

«Впереди ─ много интересных проектов. Я уверен, что не только розы, но и другие новые культуры будут появляться на территории нашего региона. И мы будем дальше говорить об ускоренном развитии нашего агропромышленного комплекса», ─ заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Область направила почти 900 миллионов рублей субсидий агропредприятиям, которые строили и модернизировали свои объекты. В дальнейшем поддерживать инвестиционные проекты в этой сфере продолжат.