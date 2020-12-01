Пандемия внесла коррективы не только во все сферы нашей жизни. Коснулась она и смерти. Число жертв COVID-19 растет. К чему нужно быть готовым, если скончается человек с коронавирусной инфекцией?

Прощание с жертвами ковида проходит по особому регламенту, установленному Роспотребнадзором с целью безопасности. В частности, тело умершего родственникам не выдают. Кроме того, нужно быть готовым, что от момента смерти до предания тела земле пройдет значительное время, поскольку необходимо провести экспертизу.

Сотрудники ритуальной службы могут забрать тело человека, умершего от ковида, только в спецодежде: комбинезон, бахилы, перчатки, респиратор, очки, защитный экран. После работы вся эта одежда утилизируется.

— Мы знаем заранее, что у человека был ковид, поскольку в этом случае предусмотрена определенная процедура прощания, – говорит Юлия Воробьева, руководитель одного из бердских ритуальных агентств. – После вскрытия тела пациентов с ковидом в морге обрабатывают специальным раствором, оборачивают в хлорные простыни и упаковывают в два непрозрачных черных полиэтиленовых пакета, а затем упаковывают стретч-пленкой. В таком виде тело получают сотрудники. Нам запрещено проводить дальнейшие манипуляции с телом покойного, именно в таком виде его кладут в гроб. Разумеется, в гробу будут подушечка и покрывало, и даже одежду для покойного кладут сверху, но хоронят его в закрытом гробу.

— Ни в прощальный зал, ни в церковь такой гроб мы выставить не можем. Отпевание проводится только заочно, — продолжает руководитель ритуального агентства. Процедура прощания выглядит так: гроб выносится на улицу, на него ставится портрет, а родные могут находиться на расстоянии двух метров. Соблюдение масочного режима — обязательно. Затем гроб везут либо на кладбище, либо в крематорий. Родным нельзя находиться в катафалке рядом с гробом, они едут на другом транспорте.

Настоятель Богоявленского храма отец Сергий подтвердил, что отпевание покойных с коронавирусом действительно проводится заочно. — Но родные могут прийти в храм на отпевание — без покойного. Такие отпевания мы обычно проводим по субботам. К слову, такой же порядок предусмотрен не только для тех, кто скончался от коронавируса, но и для всех тех, кто по каким-то причинам был похоронен без отпевания: всегда можно сделать это заочно, — объяснил отец Сергий.

— По большому счету, попрощаться в привычном понимании у родных не получается. Для родственников это всегда шок, это настоящая беда. Многие отказываются принимать правила, продиктованные пандемией. К сожалению, в такой ситуации родные не присутствуют на процедуре опознания и даже не могут убедиться, что хоронят своего близкого. Это тоже вызывает много вопросов и сопряжено с негативными эмоциями, — продолжает Юлия Воробьева.

Ритуальная бригада от начала до конца работает в защитных костюмах. По завершении процедуры катафалк отправляется на автомойку, где происходит процедура обработки. Защитные костюмы утилизируются.

— Все чаще приходится хоронить людей с диагнозом «коронавирусная инфекция», хотя порой не разрешают хоронить в открытом гробу и людей с диагнозом «пневмония», в случае, если есть подозрение, что посмертная экспертиза покажет положительный результат. В последнее время каждую неделю у нас порядка 10 таких похорон — только в нашем агентстве. Правда, мы хороним не только бердчан. Мы забираем тела из Новосибирска, из Искитима — в случае, если родные желают, чтобы покойный был похоронен в Бердске. Приходится отправлять груз-200 и в другие города и даже государства — в Казахстан, Армению, Узбекистан.

Юлия Воробьева отметила и еще одну тенденцию: в последнее время на похороны приходят лишь самые близкие. Ограничений по количеству людей на похоронах, конечно, нет, но люди стали больше бояться и сами ограничивают контакты.

Опубликовано в газете «Бердские новости» №48 от 25 ноября 2020 г.