29 ноября в дежурную часть отдела МВД России по Мошковскому району поступило сообщение от государственного инспектора по охране животного мира о том, что при патрулировании территории им был замечен подозрительный автомобиль, выезжавший из лесного массива, кузов и стекла которого были заснежены. Приметы автомобиля были переданы сотрудникам дорожно-патрульной службы полиции.

Спустя несколько часов в районе 01.00 на 5 км автодороги Мошково-Кайлы Мошковского района сотрудниками ГИБДД был задержан автомобиль Chevrolet Tracker, под управлением 30-летнего жителя Новосибирска. В салоне находились двое пассажиров - 38 и 39-летние ранее не судимые жители Новосибирской и Липецкой областей. Установлено, что один из мужчин из ружья марки Вепрь 308 произвёл незаконный отстрел косули сибирской и зайца.

В качестве вещественных доказательств полицейские обнаружили в багажнике задержанного автомобиля ружье охотничье Вепрь 308, 21 патрон, ручной фароискатель, туши животных. Впоследствии сотрудники полиции установили место забоя животных.





















Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота». Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Проводится расследование.