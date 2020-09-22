Постановление Правительства Новосибирской области от 21.09.2020 № 400-п предусматривает отмену режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы Новосибирской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях Барабинского, Венгеровского, Доволенского, Здвинского, Искитимского, Каргатского, Краснозерского, Татарского, Усть-Таркского, Чановского и Чистоозерного муниципальных районов.

Напомним, что режим чрезвычайной ситуации был введен на территориях 16 районов области с 23 июля 2020 года (постановление Правительства Новосибирской области от 22.07.2020 № 289-п). Причиной принятия таких мер стало повреждение и гибель посевов сельскохозяйственных культур в результате комплексного воздействия почвенной и атмосферной засухи.