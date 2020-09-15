Как сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук на аппаратном совещании в правительстве, в девяти школах зафиксированы контактные случаи с заболевшими коронавирусом. Семь классов отправлены на карантин: четыре в Новосибирске, три в Бердске, Кольцово и Горном.

Кроме того, две школы в Болотнинском районе переведены на дистанционное обучение. В учреждениях выявили четыре случая заболевания коронавирусом - два педагога, бухгалтер и работник пищеблока.

Министр подчеркнул, что по заболеваниям ОРВИ и гриппом ни одно учреждение не находится на карантине.

