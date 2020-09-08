Новосибирская область готова к открытию театров, концертных организаций и кинотеатров во второй декаде сентября 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. Конкретное число станет известно в ближайшее время, когда окончательное решение примут губернатор Андрей Травников и областное правительство.

Зрители будут допускать только в защитных масках. Все учреждения культуры уже провели необходимую обработку помещений, сформировали запас антисептиков и оборудования для измерения температуры, провели беседу с персоналом, разработали систему распределения потоков зрителей и посетителей.