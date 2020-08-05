Ежегодно в летний период времени в Новосибирской области отмечается увеличение происшествий у воды и на воде. Граждане не соблюдают меры безопасности во время купания в неположенных местах, порой при этом употребляя спиртные напитки.

На территории области за истекшие сутки на различных водоемах утонуло 6 человек. Видимых признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено. По всем фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводятся доследственные проверки.

Так, 4 августа днем во время купания в реке Чека около села Еремино Кыштовского района утонул 18-летний молодой человек и его 46-летний отчим. Как оказалось, оба погибших не умели плавать. Когда молодой человек попал в водоворот, отчим попытался до него доплыть, однако ни одному, ни второму не удалось спастись.

В Мошковском районе в селе Новомошковское в пруду утонул 43-летний мужчина, а в пруду в селе Степногутово Тогучинского района – мужчина в возрасте 59 лет. В настоящий момент тела погибших не обнаружены, ведутся поисковые мероприятия. Уже известно, что мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

В этот же день в Калининском районе на берегу «Лесного озера» в ПКИО «Сосновый бор» прохожим обнаружено тело 49-летнего мужчины, а в Ленинском районе во время купания в озере утонул мужчина в возрасте 42 лет.

Для установления точной причины смерти погибших назначены судебно-медицинские экспертизы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

Следователи настоятельно просят граждан соблюдать правила безопасного поведения на воде, не купаться в незнакомых местах, не заплывать далеко от берега, не употреблять алкогольные напитки. Берегите жизнь!