Ежегодно в летний период времени в Новосибирской области отмечается увеличение происшествий у воды и на воде. Граждане не соблюдают меры безопасности во время купания в неположенных местах, порой при этом употребляя спиртные напитки, устраивают опасные игры в воде, оставляют без присмотра детей.

Так, 2 августа 2020 года в вечернее время в следственные органы поступило сообщение о том, что в котловане на Юго-Западном жилмассиве в Ленинском районе Новосибирска утонула 13-летняя девочка. На место происшествия незамедлительно выехал следователь СК России. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирск СУ СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка.

В ходе проверочных мероприятий установлено, что погибшая вместе со своей 10-летней подругой без присмотра взрослых пришли на котлован. Когда в очередной раз 13-летняя девочка пошла купаться и зашла подальше от берега, ее подруга видела, что она пытается плыть, но после отвернулась и упустила ее из виду. Стала искать по берегу, а когда не нашла, то обратилась к спасателям на спасательной вышке. В ходе поисковых мероприятий тело ребенка было обнаружено. Со слов подруги, погибшая говорила ей, что не умеет плавать.

В рамках проверочных мероприятий следователем СК России проведен осмотр места происшествия, опрошены родственники погибшего ребенка и очевидцы случившегося. Для установления точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие случившемуся, с целью принятия мер профилактического характера для недопущения подобных фактов в будущем. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление СК России по Новосибирской области убедительно просит жителей и гостей области соблюдать правила поведения на воде:

• Купаться следует в специально оборудованных местах: пляжах, детских купальнях, бассейнах.

• Не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь блокирует нормальную деятельность головного мозга.

• В воде следует находиться не более 10-15 минут. При переохлаждении тела могут возникнуть судороги. При судорогах помогает укалывание любым острым предметом (булавка, щепка, острый камень и др.) в сведенную мышцу.

• Не подплывайте близко к идущим судам. Вблизи двигающегося теплохода возникает течение, которое может затянуть под винт.

• Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте - можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.

• Не допускайте грубых игр на воде. Нельзя подплывать под купающимися, «топить», подавать ложные сигналы о помощи и др.

• Не позволяйте детям ходить купаться без взрослых. Отдыхая с детьми на берегу водоема, не выпускайте ребенка из поля зрения!

• Очень осторожно плавайте на надувных матрасах и надувных игрушках. Ветром или течением их может отнести далеко от берега, а волной - захлестнуть, из них может выйти воздух, что может привести к потере плавучести.