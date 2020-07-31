ХК "Сибирь" в новом сезоне поддержат врачей эмблемами.



Мы хотим отдать должное этим людям, выразить солидарность с ними и призвать обратить особое внимание на значимость их вроде бы рядовой, но такой необходимой для человечества работы!

В связи с этим представляем вашему вниманию логотип, который будет располагаться на джерси для проведения предсезонных матчей «Сибири».

Также на тренировочную форму ХК «Сибирь» и ХК «Сибирские Снайперы», игровую форму «Сибири» сезона 2020-2021 гг. будет нанесен шеврон с этим логотипом.

Кроме того, в течение сезона хоккейный клуб «Сибирь» проведет ряд мероприятий, посвященных этим героическим людям!

Поддержим ВРАЧЕЙ – НАСТОЯЩИХ СОВРЕМЕННЫХ ГЕРОЕВ!!! Мы хотим отдать должное этим людям, выразить солидарность с ними и призвать обратить особое внимание на значимость их вроде бы рядовой, но такой необходимой для человечества работы!В связи с этим представляем вашему вниманию логотип, который будет располагаться на джерси для проведения предсезонных матчей «Сибири».Также на тренировочную форму ХК «Сибирь» и ХК «Сибирские Снайперы», игровую форму «Сибири» сезона 2020-2021 гг. будет нанесен шеврон с этим логотипом.Кроме того, в течение сезона хоккейный клуб «Сибирь» проведет ряд мероприятий, посвященных этим героическим людям!Поддержим ВРАЧЕЙ – НАСТОЯЩИХ СОВРЕМЕННЫХ ГЕРОЕВ!!!

Андрей Ермаков и Александр Шаров представляют форму, в которой «Сибирь» проведёт все контрольные матчи этого лета.







Первый контрольный матч межсезонья "Сибирь" проведет 31 июля. Соперником новосибирской команды станет хабаровский "Амур". Игра состоится в ЛДС "Сибирь" в 19.00. Из-за текущей эпидемической ситуации она пройдет без болельщиков. Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканале ОТС и на ютуб-канале команды.

Как говорится на страничке команды Вконтакте, неожиданное испытание 2020 года, которое повлияло на все сферы нашей жизни, изменило устоявшийся уклад, заставило переосмыслить устоявшуюся систему ценностей, задуматься над приоритетами нашего существования, выделило одну профессию из всего богатого спектра жизнедеятельности людей. Настоящими героями нашего времени стали медицинские работники, которые оказались на «передовой» борьбы с этой напастью. Невзирая на опасность заражения, медики всего мира продолжают борьбу за наши жизни и здоровье. ХК «Сибирь» решил посвятить этот сезон ВРАЧАМ!