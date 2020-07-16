В жаркую погоду омичи всё чаще выбирают отдых у воды. С наступлением тепла в Омской области утонуло 48 человек, среди них 11 детей.

Только за минувшие сутки на территории региона погибли 4 человека. В реке Иртыш вчера утонули двое: 21-летний омич около Куйбышевского пляжа и мужчина 50-ти лет, который пытался переплыть с правого берега на левый. Также известны еще два несчастных случая: в Усть-Ишиме вблизи деревни Летние в реке Ишим погиб местный житель 1963 года рождения, кроме того, у поселка Речной Омского района нашли утонувшим 31-летнего сельчанина.

Омская полиция совместно с МЧС России по Омской области продолжает профилактические рейды по несанкционированным пляжам.

Сотрудники ведомств проверили берег Иртыша вблизи улицы Рэбовская в городе Омске. Квадрокоптер, запущенный спасателями в воздух, показал, что отдыхающих множество, и их не смущает запрет на купание здесь.

Полицейские разъяснили гражданам: данное место не предназначено для плавания, а значит нахождение в водоеме может повлечь необратимые последствия. Особое внимание сотрудники полиции при этом уделили отдыхающим с детьми.

Бесконтрольность со стороны родителей привела к тому, что двое несовершеннолетних находились у водоема самостоятельно. Мальчики рассказали, что живут в поселке Горячий ключ Омского района и приехали купаться самовольно. Средством передвижения от дома к пляжу им послужили велосипед и самокат. Инспекторы по делам несовершеннолетних доставили ребят к родителям, где провели профилактическую беседу о недопустимости подобного поведения.