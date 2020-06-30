В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела о серии краж

Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела о серии краж, совершенных с территории сельскохозяйственных предприятий.

В ходе предварительного следствия установлено, что в конце марта 2018 года ранее судимый за кражу и разбой житель Купинского района 1977 года рождения создал организованную группу с целью совершения краж. В нее, помимо организатора, вошли еще пять ранее неоднократно судимых граждан в возрасте от 25 до 67 лет. В период с марта 2018 года по март 2019 года данные лица совершили 36 краж имущества, принадлежащего сельскохозяйственным предприятиям и индивидуальным предпринимателям.

Участники организованной группы похищали из помещений животноводческих ферм крупный рогатый скот, а из гаражей и складов – запасные части и комплектующие сельхозтехники, аккумуляторные батареи, различные изделия из металла. Преступления совершались на территории Карасукского, Баганского, Чистоозерного, Барабинского и Татарского районов Новосибирской области.

Похищенных животных злоумышленники сбывали живьем, либо в виде разделанных туш, запчасти сдавали в пункты приема металлолома.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий деятельность организованной группы была пресечена сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области.

Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила 2 145 550 рублей. У фигурантов изъято похищенное имущество на сумму свыше 300 тысяч рублей, а также принадлежащие им автотранспортные средства – грузовой автомобиль «Газель» и два легковых – ВАЗ-21213 и ВАЗ-21083, на которые наложен арест.

Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст.158 Уголовного кодекса РФ «Кража, совершенная организованной группой». Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в Карасукский районный суд Новосибирской области для рассмотрения по существу.