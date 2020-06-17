В первые недели лета на дорогах Новосибирской области возросло количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мотоциклов, мопедов и других механических двухколесных транспортных средств.Всего с начала текущего года на дорогах региона произошло 40 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов, мопедов и мокиков, в которых 5 человек погибли и 40 ранены.По статистике, среди нарушений, допущенных мотоциклистами, преобладают превышение скорости, управление транспортным средством в нетрезвом виде, езда без шлема. Отсюда и полученные в авариях травмы, как правило, очень серьезные.13 июня в Чистоозерном районе в 04.00 не имеющий права управления молодой человек 1999 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, следовал на мотоцикле Сова по автодороге в сторону с. Новый Кошкуль и в пути следования совершил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. Парень госпитализирован с тяжелыми травмами.Нередко и водители автомобилей являются виновниками дорожных аварий с участием мототранспорта, не проявляя должного внимания и осмотрительности к такой категории участников дорожного движения, как мотоциклисты.15 июня в Коченевском районе в 09.00 водитель 1980 года рождения на автомобиле Лексус LX 570 двигался со стороны автодороги Р-254 в сторону п. Дружный и на 3-км, выполняя обгон, совершил столкновение с мотоциклом ИЖ Планета 5 под управлением водителя 1949 года рождения, который двигался в попутном направлении, совершая поворот налево. Пострадал водитель мотоцикла.Особое беспокойство у сотрудников Госавтоинспекции вызывают несовершеннолетние водители двухколесного транспорта. В последнее время стало модным покупать детям безобидные, на первый взгляд, мопеды и скутеры. Но родителям следует понимать, что это не игрушка с двигателем. Сев за руль, надо как минимум знать и соблюдать правила дорожного движения, иметь навыки вождения и способность адекватно реагировать на сложную, постоянно меняющуюся дорожную обстановку. Взрослые должны помнить, что управлять мопедом или мотоциклом можно только с 16 лет. В обязательном порядке необходимо использовать мотошлем. Ответственность за это и за техническое состояние транспортного средства лежит на родителях.В текущем году произошло 4 ДТП с участием мотоциклов и мокиков, в которых пострадали несовершеннолетние в возрасте до 16 лет.16 мая в 12.10 не имеющий права управления 16-летний подросток, следовал на мотоцикле Рейсер С200СS по ул. Калинина в г. Обь и напротив дома 49 совершил наезд на 11-летнюю девочку-велосипедистку. Девочка получила травмы.В сознании родителей должно отложиться, что, разрешая управлять ребенку мотоциклом или мокиком, они обрекают его на большую опасность.С 15 марта по 31 октября в Новосибирской области Госавтоинспекция проводит профилактические мероприятия «Мотоциклист». Автоинспекторы контролируют соблюдение правил движения водителями мотоциклов, скутеров и мопедов, вместе с представителями других служб полиции и общественниками проводят разъяснительную работу с населением, размещают на информационных стендах тематические памятки и листовки.