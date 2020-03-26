«В числе дополнительных мер Новосибирск ая область раньше других регионов объявила о начале школьных каникул, потому что в этом году мы поставили себе цель – бороться за снижение общей заболеваемости традиционными ОРВИ и гриппом, и в этом у нас есть положительный результат. Дополнительное решение – мы продлеваем школьные каникулы в соответствие со сроками, установленными для всех регионов страны – до 12 апреля. Также продлеваются на следующую неделю каникулы для средних профессиональных образовательных организаций. Кроме того, решением Министерства высшего образования и науки России установлены каникулы для вузов. Детские сады – сейчас действует режим свободного посещения, каждый родитель принимает решение отправлять ребенка в детский сад или нет. Полностью детские сады закрывать мы не рекомендуем, потому, что часть предприятий остаются в работе. Детские сады на следующей неделе рекомендовано перевести в режим дежурных групп, по заявкам родителей соответствующее количество воспитателей, педагогов будут оставаться на работе и обеспечивать уход за нашими малышами», - отметил глава области.

Говоря о возможном ограничении работы мест массового присутствия людей, Губернатор Андрей Травников подчеркнул: «Рекомендовано ограничение проведения всех мероприятий, ведение деятельности, собирающей большое количество людей. Как вы знаете, с понедельника, 23 марта вся сеть подведомственных учреждений – государственных, муниципальных – театры, музеи переведены в режим дистанционной работы, онлайн трансляции. Тоже самое мы будем требовать от частных предприятий, которые занимаются демонстрацией фильмов, организовывают различные развлекательные мероприятия. Это безусловно нужно выполнять».