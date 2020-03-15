Министерство образования Новосибирской области сообщило, что по решению школ и родителей учебные заведения региона будут переходить на свободный график посещения.

– В понедельник, 16 марта, будет подписан приказ о том, что по решению школ и родителей учебные заведения будут переходить на свободный график посещения. Но это не значит, что все школы уходят на карантин, — цитирует КП-Новосибирск министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука. – Директора школ будут отслеживать ситуацию, и если заболеваемость в каком-то классе превысит 40%, то класс закроют на карантин».

Подразумевается, что дети на свободном посещении будут учиться дистанционно или получать домашние задания через электронный дневник.

Сейчас из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом в Новосибирской области закрыты на карантин около ста учебных заведений.