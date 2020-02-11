Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, за 6 неделю года отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. В Новосибирской области зарегистрировано 21738 случаев заболевания ОРВИ.

Зарегистрированы единичные случаи заболевания гриппом, заболевшие не были привиты против гриппа.

Так как основной путь передачи ОРВИ и гриппа – воздушно-капельный, то с целью предупреждения распространения инфекции среди детей в организованных коллективах (школы, детские сады), в соответствии с санитарными правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных инфекций», при отсутствии более 20 % детей в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ приказами руководителей образовательных организаций приостанавливается учебный процесс.

До 10 и 12 февраля полностью приостановлена деятельность 2-х детских садов в р.п Мошково и п. Пушной Черепановского района; частично приостановлена деятельность (отдельные группы и классы) в 67 детских садах города и 23 детских садах в 10 районах области, в 28 средних общеобразовательных школах города и 6 – в Искитимском районе и г. Бердске. Текущие показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышают средне-многолетний уровень.

По сообщению регионального минздрава от 10 февраля, в Новосибирской области не зарегистрировано ни одного случая инфицирования коронавирусом нового типа

Всех пациентов, недавно прибывших из КНР и имеющих признаки ОРВИ, госпитализируют в специализированные лечебные учреждения Новосибирска. Где их тестируют на наличие коронавируса нового типа. До настоящего времени в нашем регионе нет ни одного случая заражения коронавирусом.

Согласно Постановлению главного санитарного врача РФ Поповой А.Ю. №3 от 31.01.2020 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», на территории Новосибирской области были приняты меры для проведения динамического непрерывного наблюдения за лицами китайской национальности, прибывшими из Китайской Народной Республики и не имеющими признаков ОРВИ. Данные граждане КНР были размещены в условиях специализированного инфекционного отделения Коченевской ЦРБ. В настоящий момент 14-дневный карантин окончен, 4 гражданина Китая, находившиеся в инфекционном отделении Коченевской ЦРБ, здоровы и отпущены домой.

Отметим, что в настоящий момент вступили в силу изменения в вышеупомянутое Постановление главного санитарного врача России, обязательный карантин для прибывших из КНР и не имеющих признаков ОРВИ отменён. За данной категорией граждан будет вестись медицинское наблюдение по месту жительства.