Добавить комментарий (1)

Новосибирские поисковики продолжат работы по установлению неизвестных мест захоронения погибших в годы Великой Отечественной войны солдат и офицеров. В конкурсе выиграли три некоммерческие организации. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области. На организацию их работы из бюджета будет выделено 5,9 млн рублей.
Некоммерческое партнёрство «Новосибирское Военно-Патриотическое Объединение "Мужество, Героизм и Воля!"», Бердское городское отделение Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», Новосибирская городская общественная организация «Военно-Исторический Клуб "Живая История"» будут вести работы в Ленинградской, Тверской, Смоленской и других областях, где велись кровопролитные бои.
Источник: Сиб.фм