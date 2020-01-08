В 2020 году в Новосибирскую область в качестве субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов поступит свыше 36,6 млрд рублей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат Госдумы Вера Ганзя. По ее словам, средства распределят следующим образом:

субсидии — 15,5 млрд рублей;

субвенции — 9,4 млрд рублей;

дотации — 8,95 млрд рублей;

остальные межбюджетные поступления — 2,8 млрд рублей.

— В соответствии с новыми правилами регионы до 1 января 2020 года заключили соглашения с Минфином РФ об условиях предоставления межбюджетных трансфертов. Раньше такие соглашения заключались в начале или даже середине года. Поэтому деньги приходили в регионы во второй половине года, чаще всего в IV квартале. Освоить их было крайне проблематично. Посмотрим, как пойдет бюджетный процесс с новыми правилами, — отметила парламентарий.

По ее словам, проблем не убавится из-за 44-федерального закона и монополизации строительного рынка, которая практически уничтожила предприятия, работавшие с небольшими объектами по заказам муниципалитетов.