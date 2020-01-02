Новосибирская область находится на третьем месте в России по числу жалоб на коллекторов. Взыскатели применяют психологическое давление и превышают число звонков и СМС.

СРО Национальная Ассоциация Профессиональных Коллекторских Агентств (НАПКА) составила рейтинг регионов, жители которых чаще всего жалуются на действия коллекторских агентств. Новосибирская область находится на третьем месте в России.

В 2019 году россияне присла

ли в комитет около 6 тыс. жалоб на коллекторов. Среди них 7% жалоб пришло от жителей Новосибирской области.

На первом месте жалобы на «нарушение правил взыскания» — это превышение допустимого числа звонков или сообщений. Таких жалоб более 30% от общего числа. На втором месте (12%) жалобы на психологическое давление. За ними идут жалобы на неверный контакт. Это звонки на неверные номера телефонов.