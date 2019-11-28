В Новосибирской области педагоги получат по миллиону рублей по программе «Земский учитель».

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в рамках проекта «Земский учитель» педагогам будет предусмотрена единовременная выплата в размере миллиона рублей. О деталях программы шла речь на пресс-конференции Сергея Федорчука, главы минобразования Новосибирской области.

- В школы Новосибирской области ежегодно приходят новые молодые педагоги, в среднем около 500 каждый год, но кадровый состав нуждается в более интенсивной подпитке, - подчеркнул министр. - Хорошим подспорьем в решении кадрового вопроса станет программа «Земский учитель», к которой мы приступим уже с января следующего года. Программа гарантирует педагогам рабочее место и учебную нагрузку, а также предусматривает единовременную компенсационную выплату учителю в размере миллиона рублей.

Известна точная дата, с которой начнёт реализовываться программа «Земский учитель». Это 10 января 2020 года. Единовременные выплаты будут получать педагоги, возраст которых меньше 55 лет, которые прибудут на работу в населённые пункты с населением, не превышающим 50 тысяч человек.

- Ожидается, что квота для нашего региона составит около 50 человек. Будет утвержден перечень вакантных должностей на срок не менее чем на 5 лет с объемом учебной нагрузки не менее 18-ти часов в неделю за ставку заработной платы в соответствии с трудовым договором, - добавили в пресс-службе правительства Новосибирской области.