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─ Во всех районах Новосибирской области и городских округах пройдут праздничные тематические мероприятия, их будет более 1000. В этом году количество мероприятий на 22% больше, чем в прошлом году, на 40% больше мы ожидаем участников, ─ уточнила директор ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» Алла Данилевская.

Праздник будут отмечать под девизом «Россия объединяет». В Новосибирске с 11 часов утра 4 ноября центром торжества станет площадь Пименова возле ГПНТБ. Здесь пройдет молебен в честь Казанской иконы Божией Матери. Приготовлены также концертная программа и различные интерактивные площадки для детей и взрослых. Кроме того, в обширной программе Дня народного единства можно выделить ещё одно событие. Впервые за Уралом в Новосибирске пройдёт большой фестиваль национальных литератур народов России.

─ Представители более 20 национальных языков посетят наш регион, чтобы провести творческие встречи, чтения, лекции, концертные выступления. Программа фестиваля разнообразна и обширна, включает в себя около 50 различных площадок, ─ отметил исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.

Организаторы праздника сообщили, что движение автотранспорта в Новосибирске 4 ноября перекрывать не будут.

Фото: tayga.info