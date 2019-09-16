Аналитики подсчитали, сколько в регионах платят за жилищно-коммунальные услуги. Новосибирская область оказалась среди регионов в небольшой платой.

«Агентство "РИА Рейтинг" выяснило, какую долю в расходах российских семей составляли в 2018 году жилищно-коммунальные услуги», — говорится в сообщении аналитиков. Расчёты были сделаны по данным Росстата.

Оказалось, что в среднем по России в доле расходов семьи услуги ЖКХ занимают 9,6% — это 4 тысячи 385 рублей.

На первом месте по самой маленькой стоимости — услуги ЖКХ в Республике Алтай: 2 тысячи 374 рубля (7,7% от всех расходов). Самые дорогие услуги — в Камчатском крае: 9 тысяч 750 рублей (15%). Новосибирская область оказалась на 8 месте, здесь на семью приходится в среднем 2 тысячи 658 рублей — это 7,6% от всех расходов.

В начале сентября Эксперты агентства «РИА Рейтинг» проанализировали доступность электроэнергии для жителей разных регионов России: Новосибирская область оказалась на 11 месте из 85.