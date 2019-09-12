Омская мэрия со ссылкой на Главное управление МЧС по региону сообщает о грядущих ночных заморозках в городе и по области. Похолодает сразу до –5 градусов.

– В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории региона не исключены повреждения или гибель урожая в овощеводческих хозяйствах и садоводческих товариществах. Владельцам садовых и приусадебных участков рекомендуется обеспечить укрытие однолетних растений полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой. Также следует укрыть выкопанный картофель и другие корнеплоды, – сообщили в пресс-службе мэрии. Во время понижения температуры до –5 градусов в первую очередь замерзнут такие теплолюбивые растения, как огурцы, помидоры, баклажаны, тыква, кукуруза, перцы.