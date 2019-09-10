31 августа состоялось открытие летне–осеннего сезона охоты на территории Омской области.

В рамках рейдовых мероприятий государственными охотничьими инспекторами Министерства природных ресурсов и экологии Омской области и бюджетного учреждения Омской области «Управление по охране животного мира» выявлено 87 нарушений законодательства по ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил охоты), изъято 5 единиц охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия.

30 августа инспектором отдела охотничьего хозяйства Сергеем Леоновым выявлена незаконная добыча 6 серых уток на территории закрепленного охотничьего угодья «Большереченское» Большереченского района Омской области.

Также 30 августа сотрудниками ГИБДД совместно с инспектором отдела охотничьего хозяйства Владиславом Гротеном выявлена незаконная добыча 1 особи самца косули сибирской в 15 км. от д. Тузаклы Тевризского района Омской области, по данному факту инспектором подано заявление в полицию.

К сожалению, не обошлось без «ЧП». В Шербакульском районе в результате неосторожного обращения с оружием охотник нанес себе ранение в палец ноги. В Полтавском районе охотник утонул, отправившись ставить сети. В Москаленском районе зафиксирован случай смерти охотника от сердечного приступа.

По итогам открытия летне-осеннего сезона охоты Министерство природных ресурсов и экологии Омской области отмечает возросший уровень ответственности охотников и благодарит за соблюдение правил техники безопасности при обращении с оружием, уборку мусора, а также за соблюдение правил противопожарной безопасности. За прошедшие выходные ни одного возгорания по вине охотников не зафиксировано.

Охотничий сезон только начался. Министерство природных ресурсов и экологии Омской области призывает охотников быть внимательнее и продолжать неукоснительно соблюдать требования действующего законодательства.