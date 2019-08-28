Власти Новосибирской области будут на федеральные деньги повышать качество питьевой воды. Правительство региона приступило к реализации проекта «Чистая вода» в рамках нацпроекта Экология».

Повышать качество водоснабжения в Новосибирской области теперь будут на федеральные деньги – региональное правительство начало реализацию нацпроекта «Экология». По словам главы субъекта Андрея Травникова, нужно, чтобы за пять грядущих лет более 90 % населения области имело доступ к чистой питьевой воде, при этом потребности городских жителей должны удовлетворяться полностью. Так область выполнит один из майских указов президента РФ Владимира Путина.

Для реализации проекта из бюджетов разного уровня в совокупности чиновники направят 6,6 млрд рублей. На эти средства обеспечат качественной водой 14 муниципальных образований: Обь, Барабинск, Каргат, Татарск, Тогучин, Карасук, рабочие поселки Коченево, Маслянино, Сузун и другие. В 2019 году власти планируют построить магистральный водовод до города Оби: проект уже прошел госэкспертизу.

По информации пресс-службы областного правительства, в регионе доступ к питьевой воде, поступающей из систем центрального водоснабжения, имеют 2,42 млн человек. Это около 87 % всего населения. Люди, проживающие в сельской местности, хуже обеспечены питьевой водой, чем горожане, – 63 % против 93 %. Качество питьевой воды по новым водопроводным сетям будут оценивать по федеральным критериям: она должна соответствовать всем гигиеническим требованиям, не допускаются даже минимальные отклонения.