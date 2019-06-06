В регионе объявлено экстренное предупреждение. Комплекс неблагоприятных метеоявлений ожидается 6 и 7 июня. По данным гидрометцентра, в Новосибирск ой области прогнозируются сильные дожди, грозы, град, усиление ветра до 18-23 метров в секунду, при грозах возможны порывы до 25 метров в секунду. Спасатели призывают жителей соблюдать осторожность в связи с резким изменением погоды.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений. Муниципальные власти и руководители объектов жизнеобеспечения получили соответствующие прогнозы.

При сильном дожде, грозе, ливне и выпадении осадков в виде града, по возможности, оставайтесь в помещении. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра! На время непогоды рекомендуется закрыть форточки и окна, а также заблаговременно убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком. Откажитесь от прогулок по лесу, выходу к водоемам и плавания на маломерных судах.

Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в подземном переходе или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Не пытайтесь прятаться за рекламными щитам, недостроенными зданиям, под деревьями, а также парковать автомобили вблизи них.

При порывистом ветре может происходить схлестывание воздушных линий электропередач, падение ветхих деревьев, веток и слабо укрепленных конструкций. Опасайтесь раскачивающихся ставен, вывесок и транспарантов. Нельзя подходить и прикасаться к оборвавшимся электропроводам.

При перепадах напряжения в электрической сети квартиры, немедленно обесточьте все электробытовые приборы, аккуратно выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества, не произошёл пожар.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем.

При возникновении любой нештатной ситуации и необходимости помощи спасателей звоните по телефону 112 или в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101.