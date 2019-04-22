В рейтинге межрегионального общественного центра «За безопасность российских дорог» Новосибирская область заняла 28 место из 50 возможных

Авторы указывают, что при составлении рейтинга учитываются соотношение количества ДТП и населения региона, число раненых и погибших в ДТП, отношение ДТП к протяженности дорог региона и размеру автопарку. Всего в рейтинг вошли 50 регионов с населением свыше 1 млн человек.

Возглавляет рейтинг уже третий год подряд Томская область. «С 2016 года регион активно занимается дорогами в сельских поселениях. С этой целью ежегодно из бюджета области выделяется полмиллиарда рублей. В регионе отменен принцип ямочного ремонта, введен девятиуровневый контроль качества», — отмечают авторы исследования.

В «зеленой зоне» (удовлетворительной дорожной безопасности), куда входят 13 регионов, кроме томичей, представителей Сибири больше нет.

Замыкают рейтинг в «красной зоне» высокой дорожной опасности Омская и Челябинская область.

Новосибирская область закрепилась в "желтой зоне" с недостаточной безопасностью, за год прибавив одну позицию в рейтинге и обогнав Санкт-Петербург. За прошедший год в регионе было 2777 дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий. Всего в них погибло 144 человека и было ранено 3,4 тыс.

Эксперты организации считают, что снижение смертности на дорогах России произойдет не ранее 2024 года, когда завершится федеральная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).

Межрегиональный общественный Центр «За безопасность российских дорог» создан в 2007 году. Эксперты Центра проводят исследования, связанные с содержанием автомобильных дорог: дорожное освещение, интенсивность дорожного движения, дорожное покрытие, противогололедные материалы, противогололедные реагенты, дорожное ограждение, дорожное освещение.