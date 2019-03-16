Диагностировать инфаркт по капле крови. Экспресс-тест для раннего выявления болезни россиянам предлагают новосибирские медики. Эффективно работает в первые несколько часов после приступа - чем значительно превосходит зарубежные аналоги.





Константин Николаев, заведующий лабораторией НИИ терапии и профилактической медицины - филиала ИЦиГ СО РАН: «На этой электрокардиограмме нет острых изменений, но, тем не менее, у этого пациента есть инфаркт».

ЭКГ многие считают зеркалом, отражающим состояние сердца. Но инфаркт этот метод зачастую "не видит". У большинства пациентов тип болезни, скрытый для ЭКГ. Кардиомаркёром в таком случае становится особый сердечный белок. Сразу после приступа его уровень повышается. Изменения в крови по нескольким каплям способна распознать специальная тест-система - ноу-хау новосибирцев.

Одна полоска - проблем с сердцем нет, две - говорят об инфаркте или других сердечных осложнениях. У импортных аналогов сибирский кардиотест выигрывает главное - время.

Валерий Гафаров, заведующий лабораторией НИИ терапии и профилактической медицины - филиала ИЦиГ СО РАН: «БСЖК как раз и даёт нам первые часы: от часа до шести. Когда другие тесты просто не работают, даже дорогие... В данном случае, это больше всего, конечно, тест для экспресс-диагностики патологии, чтобы не отказать пациенту, чтобы его положить, чтобы вовремя оказать помощь».

При остром инфаркте миокарда более половины смертей приходится на первые часы заболевания. Чем раньше врач поставит верный диагноз и начнёт лечение, тем больше шансов сохранить здоровье и жизнь.

Олеся Герасименко, корреспондент: «В силу того, что тест-система очень маленькая, компактная и довольно простая в использовании, её можно применять не только в условиях стационаров больниц, но и в ФАПах, а также на дому. Результат известен меньше, чем через 20 минут».

Михаил Воевода, заместитель председателя СО РАН, доктор медицинских наук, профессор: «Это пример тест-системы, которая опередила Запад по многим параметрам, которая не требует дорогого оборудования, которая может быть использована в практике различными медицинскими сотрудниками, включая средний персонал».

В Новосибирской области с экспресс-тестом пока работают в нескольких больницах. За пределами региона - их десятки: от Сахалина до Калининграда. Интерес к сибирской разработке сегодня есть и у зарубежных клиник.