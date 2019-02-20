Маленькому новосибирцу нужна помощь. Пятилетний Виталий Бондарев страдает редким заболеванием – «болезнь хрустального человека». Курс дорогостоящей терапии поставил на ноги, но денег на продолжение лечения нет.

Сейчас за пятилетним Виталей не угнаться, носится по комнатам как ветер. После двух лет на больничной койке так хочется попробовать все.

Виктор Бондарев, папа Витали: «То время, что он был в гипсе, сейчас это у него все выплескивается наружу, ему все надо, везде надо. Ему надо что-то пинать, ходить, даже если мячик. У нас старшая дочка занимается баскетболом. Он мячи берет и катает, пинает».

Десять переломов. У редкого взрослого наберется за всю жизнь, мальчик получил их за полтора года. Первый в три месяца. Так родители узнали о диагнозе - несовершенный остеогенез или «болезнь хрустального человека». Наркоз и операция. Сложный перелом - в ногу вставили металлический штифт. Сложные имена многочисленных динозавров выучил пока лежал в гипсе, развлечений было немного. Курс лечения подарил шанс на настоящее детство, кости стали крепче и врачи разрешили бегать и играть. Временно.

Елена Бондарева, мама Витали: «Боимся, что, мало ли, запнулся, упал, страшно, первое время было очень сильно страшно, очень переживала, плакали. Если мы не будем лечиться, то у него плотность костей упадет, меньше будет. И он будет ломаться».

На новый курс необходимо полмиллиона рублей - сумма неподъемная для семьи, в прошлый раз помогли благотворители. Сейчас родители вновь надеются на помощь неравнодушных. Чтобы помочь Виталику, отправьте смс со словом «ДЕТИ» на номер 5542. Стоимость сообщения – 75 руб. А владельцы смартфонов могут перевести деньги в специальном приложении «Русфонда».