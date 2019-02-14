Четырнадцать школ и пятьдесят три детских сада частично закрыты на карантин. Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в регионе превышен на 26 процентов.

Об этом сообщили сегодня санитарные врачи на пресс-конференции в Новосибирске. Чаще болеют взрослые. Еженедельно выявляют до ста случаев гриппа. Согласно исследованиям, пока медики сталкиваются с известными штаммами вируса.

Лада Самойлова, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области: «Традиционно в начале сезона это грипп «А», никаких новых вирусов у нас нет, это вирусы вакцинные, как мы их называем».

Напомним, накануне стало известно о смерти пациентки в Бердской городской больнице. Женщина скончалась от пневмонии, предположительно, ставшей осложнением гриппа «А». Известно, что она 10 дней лечилась самостоятельно, за медицинской помощью обратилась в тяжелом состоянии. Окончательный диагноз установят по результатам исследования центра вирусологии Вектор.