Об этом сообщили сегодня санитарные врачи на пресс-конференции в Новосибирске. Чаще болеют взрослые. Еженедельно выявляют до ста случаев гриппа. Согласно исследованиям, пока медики сталкиваются с известными штаммами вируса.
Лада Самойлова, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области: «Традиционно в начале сезона это грипп «А», никаких новых вирусов у нас нет, это вирусы вакцинные, как мы их называем».
Напомним, накануне стало известно о смерти пациентки в Бердской городской больнице. Женщина скончалась от пневмонии, предположительно, ставшей осложнением гриппа «А». Известно, что она 10 дней лечилась самостоятельно, за медицинской помощью обратилась в тяжелом состоянии. Окончательный диагноз установят по результатам исследования центра вирусологии Вектор.