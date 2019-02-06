Экстренные, коммунальные, дорожные службы и предприятия топливно-энергетического комплекса Новосибирской области функционируют в особом режиме работы, который продлится до окончания сильных морозов. В круглосуточной готовности находятся более 900 оперативных групп и аварийно-восстановительных бригад, в их распоряжении - порядка двух тысяч единиц техники для реагирования на любые происшествия. Нарушений в работе социально-значимых объектов, объектов экономики и инфраструктуры нет.

«МЧС держит ситуацию на постоянном контроле. Аэромобильная группировка, включающая в себя 100 высококвалифицированных спасателей и 15 единиц техники, готова из Новосибирска выдвинуться в любую точку для оказания помощи населению. На всех пунктах обогрева и питания – стационарных, подвижных и мобильных – завершены проверки. В Новосибирской области замерзающих на автодорогах водителей и пассажиров готовы принять и оказать необходимую помощь 143 пункта, которые могут вместить 7795 человек», - сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области (по антикризисному управлению) полковник Алексей Задорожный.

13 экипажей ГИБДД ежесуточно патрулируют опасные участки федеральных автодорог. Мониторинг территориальных дорог осуществляется с помощью 73 стационарных камер видеофиксации. Для контроля трасс также сформированы 35 оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов. Если на трассе замерз автомобили, то в первую очередь спасают попавших в беду людей, доставляя их до ближайшего населенного пункта, пункта обогрева. В области организовано взаимодействие со старостами 1456 населенных пунктов и едиными дежурно-диспетчерскими службами всех районов области и города.

880 резервных источников питания имеются на объектах электроснабжения, время доставки передвижного источника электропитания до самого отдаленного населенного пункта не превысит трех с половиной часов. У энергетиков круглосуточно дежурит 51 аварийно-восстановительная бригада.

В случае возможных аварий службы жилищно-коммунального хозяйства готовы мобилизовать 61 бригаду, энергетики – 112 бригад, дорожники – 497.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие три дня на территории Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской, Иркутской областей, Красноярского и Алтайского краев сохранятся сильные морозы с минимальными температурами до минус 40 градусов, местами до минус 49 градусов.

Всего в сибирских регионах в готовность привели более 8 тысяч оперативных групп и аварийно-восстановительных бригад, 731 стационарный и 157 мобильных пунктов обогрева и питания.