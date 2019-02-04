К 2024 году Новосибирск ая область может полностью обеспечивать себя говядиной. Об этом журналистам сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко. «Сегодня самообеспечение региона говядиной составляет 70%. Новосибирск ая область имеет профицит по производству свинины, мяса птицы, по яйцу», - сказал он. По словам министра, в регионе эффективно реализуется программа развития мясного скотоводства. «За прошлый год наибольший прирост по производству мяса произошел в сегменте производства говядины - более 4%», - отметил глава минсельхоза.

По его данным, в настоящее время в регионе насчитывается 19 тыс. маточного поголовья КРС, к 2020 году этот показатель вырастет, как ожидается, до 25 тыс. голов, к 2024 году – 30 тыс. голов. «Программа финансируется из бюджета Новосибирской области. Если мы начинали с 96 млн руб. в год, то в прошлом году объем финансирования составил более 150 млн руб. Сейчас основная проблема в том, что из-за отсутствия в регионе товарной переработки мясо специализированных пород обезличивается – в общей массе оно поступает на мясокомбинаты и перерабатывается в мясные изделия. Хотя это продукт более высокого качества, он эксклюзивный и должен быть рассчитан на другого потребителя, занимать свою нишу на полках магазинов», - говорит Евгений Лещенко.

По его словам, изменить ситуацию может компенсация прямых понесенных затрат на строительство специализированных откормочных площадок для скота с пунктами убоя и переработки сельхозпродукции. Компенсация затрат будет составлять около 50% от прямых понесенных затрат инвесторами. Максимальный объем финансирования составит до 70 млн руб. «Такая сумма закладывается в бюджет на 2019 год. Всего планируем реализовать в области не менее трех таких проектов. Сейчас наш скот вывозится за пределы области, в том числе компанией «Мираторг», для последующего откорма, а затем вы видите их продукцию торговых сетях Новосибирска. Мы хотим немного перераспределить прибыль по этому направлению», - сказал министр.