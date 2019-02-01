Черный гриф, шмель спорадикус и растение рогульник плавающий вошли в новое издание Красной книги Новосибирской области, вышедшее в конце прошлого года. Обновленный вариант книги презентовал представителям региональных СМИ министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Даниленко.

Черный гриф



«Последний раз Красная книга Новосибирской области обновлялась 10 лет назад. За это время учеными региона было собрано много новых данных о местонахождении, состоянии редких видов и об угрожающих им факторах. Проделанная работа позволила скорректировать исходные очерки и в некоторых случаях изменить статус редкости видов», – отметил Андрей Даниленко. Министр рассказал, что в Красную книгу Новосибирской области попадают в том числе и виды, которые редки именно у нас – например, северный олень. В нашем регионе самая кромка ареала, поэтому по определению этих животных на нашей территории мало. По его словам для нас этот олень является краснокнижным, а для сопредельных северных территорий – нет.

По сравнению с предыдущими изданиями, в список редких видов внесли 28 новых видов (11 видов животных и 17 видов растений и грибов). Среди них – черный гриф, шмель спорадикус и представитель покрытосеменных растений рогульник плавающий, больше известный как чилим. Раньше он встречался только в соседних регионах. Кроме того, 19 видов ученые исключили из Красной книги Новосибирской области (10 видов животных и 9 видов растений и грибов), в том числе ястребиную славку и удода. По последним данным, эти пернатые расширили ареалы, опекать их уже не надо. Также была исключена вешенка зачехленная – гриб, растущий на лиственных деревьях. Красная книга – это не только информационный ресурс и основа для принятия законодательных актов, направленных на охрану животного и растительного мира, но и средство воспитания бережного отношения к природе. Этот ресурс помогает в разработке и реализации конкретных мероприятий по сохранению численности представителей флоры и фауны.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Красная книга Новосибирской области является официальным изданием, предназначенным как для специалистов, так и для широкого круга читателей. Первое издание вышло в 1998 году – по растениям и в 2000 году – по животным, второе издание – в 2008 году. В Красную книгу Новосибирской области 2008 года издания было включено 336 видов, из них – 157 видов животных (в том числе, 77 видов птиц, 58 видов насекомых, 10 видов млекопитающих, 9 видов рыб, 2 вида кольчатых червей и 1 вид пресмыкающихся) и 179 видов растений и грибов.

Для решения вопросов, связанных с ведением Красной книги Новосибирской области, действует комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений и грибов. В состав комиссии входят специалисты регионального министерства природных ресурсов и экологии, сотрудники научных организаций. По рекомендациям комиссии утверждаются списки редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, заносимых в Красную книгу Новосибирской области.



Подробнее на Курьер.Среда.Бердск:www.kurer-sreda.ru/2019/02/01/404041-udoda-isklyuchili-iz-krasnoj-knigi-novosibirskoj-oblasti