Случай спасения произошел в ночь на 22 января на озере Чаны в 5 км от н.п. Бехтень. Житель Барабинска отправился на рыбалку на автомобиле УАЗ и на акватории озера застрял в снежном перемете. Самостоятельно выбраться мужчина не смог и обратился за помощью к спасателям.

К месту вызова на вездеходе «Трекол» незамедлительно направился экипаж Куйбышевского поисково-спасательного отряда аварийно-спасательной службы Новосибирск ой области. В 05:00 (вр.мест.) мужчина был обнаружен спасателями и благополучно доставлен в н.п. Бехтень. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Однако за выезд автомобиля на лед вне ледовой переправы рыбаку ответить пришлось, на мужчину был составлен административный протокол. За подобные нарушения нарушителям грозит штраф в размере от 300 до одной тысячи рублей.

Главное управление МЧС России по Новосибирск ой области предупреждает, что в непогоду, метель и холода выходить и особенно выезжать на лед чрезвычайно опасно для жизни. Ветер и обильный снег могут заблокировать вышедших на водоем рыбаков, можно заблудиться и провалиться под непрочный лед или замерзнуть.

Будьте внимательны, берегите себя. В случае любой чрезвычайной ситуации набирайте номер 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб.