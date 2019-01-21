Январское потепление вдохновило поклонника здорового образа жизни на пробежку в шортах. Бегуна, одетого не по погоде заметили автолюбители утром 20 января на улице Высоцкого, что в Новосибирской районе города.



Видео с бегущим вдоль дороги парнем в футболке и шортах появилось на странице группы «Инцидент» ВКонтакте. Пользователи соцсетей оценили поступок спортсмена по-разному. «Почувствовал лето», - уверены одни. «Да я так и в мороз бегаю, ничего удивительного. Ощущения классные!», -поделились опытом другие.