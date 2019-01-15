Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин сообщил, что Новосибирск находится в числе лидеров по переходу на новую систему сбора и переработки твердых коммунальных отходов (ТКО).

«Очень хорошо сейчас справляются Новосибирск, Московская, Белгородская, Самарская, Мурманская области, Ставропольский край, Чечня, Адыгея», — цитирует ТАСС главу Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина.

По его словам, на новую систему обращения с отходами уже перешли 69 регионов. В целом Кобылкин положительно оценил первые результаты реформы. Он отметил, что реформа состоялась и это нужно признать.

По мнению Кобылкина, министерство с поставленной задачей на первом этапе справилось. Однако министр подчеркнул, что впереди второй этап, когда чиновники будут оценивать эффективность перехода с помощью обратной связи от жителей регионов.

В России с 1 января начался переход на новую систему обращения с ТКО, в ее рамках контроль над рынком обращения с отходами перейдет от множества разрозненных компаний к крупным региональным операторам, которые были отобраны по конкурсу.

Новосибирская область перешла на новую схему обращения с ТКО с нового года. Также с 1 января 2019 года в области установили новые тарифы — 466 рублей за кубический метр, что составляет с учетом норматива потребления 92,42 рубля с человека в месяц.

В понедельник президент России Владимир Путин также подписал указ о создании единой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор». Компанию создали для комплексного управления переработкой мусора в стране.

Высшим органом управления компании станет наблюдательный совет, его состав должно будет утвердить правительство. Совет, согласно документу, должен состоять из председателя и четырех членов набсовета, в том числе профильный вице-премьер, руководители Минприроды, Минстроя и Минпромторга, а также гендиректор создаваемой компании.