Как подчеркнул губернатор Андрей Травников, забота о ветеранах была и остается ключевой задачей. В связи с этим нужно без оговорок решать все проблемы, связанные с социальным и медицинским обслуживанием, а также условиями проживания ветеранов. Еще одна задача — расширить патриотическую работу на примерах событий Великой Отечественной войны.
«Поле деятельности для отдельных мероприятий, памятных событий в 2019 году большое. Наступивший год богат на юбилейные даты. Среди них можно выделить 75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января, проведение Крымской наступательной операции с 8 апреля по 12 мая 1944 года и 75-летие операции «Багратион»», — говорит губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Будет и еще одна важная дата, которую Новосибирская область отметит вместе со всей страной. Исполняется 100 лет Михаилу Калашникову. Программу юбилея знаменитого русского оружейника и фронтовика курирует министерство промышленности Новосибирской области. Такое решение принято на заседании оргкомитета «Победа». Впрочем, не обошлось и без критики. Не фронтовая, но не менее суровая трудовая история Великой Отечественной войны, увы, подзабыта.
«На мой взгляд, очень слабо пропагандируется факт присвоения городу почетного звания «Город трудовой доблести и славы» Можно было бы предусмотреть, допустим, строительство стелы, посвященной этому вопросу, где-то на въезде в Новосибирск. У нас есть предприятия, которые работали в годы ВОВ, можно с их участием и привлечением тружеников тыла это мероприятие тоже в план включить», — предложил депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вячеслав Журавлев.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги Недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — Дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube. Об этом сообщает Рамблер.
«Поле деятельности для отдельных мероприятий, памятных событий в 2019 году большое. Наступивший год богат на юбилейные даты. Среди них можно выделить 75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января, проведение Крымской наступательной операции с 8 апреля по 12 мая 1944 года и 75-летие операции «Багратион»», — говорит губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Будет и еще одна важная дата, которую Новосибирская область отметит вместе со всей страной. Исполняется 100 лет Михаилу Калашникову. Программу юбилея знаменитого русского оружейника и фронтовика курирует министерство промышленности Новосибирской области. Такое решение принято на заседании оргкомитета «Победа». Впрочем, не обошлось и без критики. Не фронтовая, но не менее суровая трудовая история Великой Отечественной войны, увы, подзабыта.
«На мой взгляд, очень слабо пропагандируется факт присвоения городу почетного звания «Город трудовой доблести и славы» Можно было бы предусмотреть, допустим, строительство стелы, посвященной этому вопросу, где-то на въезде в Новосибирск. У нас есть предприятия, которые работали в годы ВОВ, можно с их участием и привлечением тружеников тыла это мероприятие тоже в план включить», — предложил депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вячеслав Журавлев.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги Недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — Дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube. Об этом сообщает Рамблер.
Источник: Рамблер