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Новосибирск заметает снегом. Несмотря на то, что уборка ведется практически круглосуточно, коммунальные службы не справляются. В частности снегопады в наступившем году стали причиной 10-балльных пробок в сибирской столице, а в конце прошлого года мэр Новосибирска Анатолий Локоть признал работу коммунальщиков по уборке снега неудовлетворительной.

Между тем дополнительный притчей во языцех стало любопытное видео, которое появилось в социальном паблике «Мой Новосибирск». На видеоролике медведь расчищает тротуар возле входа на станцию метро «Площадь Ленина» в Театральном сквере, а впоследствии помогает грейдеру, толкая его по дорожке. Приглядевшись конечно можно понять, что это человек в костюме медведя.

Отметим, что сначала снежного периода, который начался довольно рано, с новосибирских дорог вывезено 116 285 кубометров снега.

«Работа по уборке и вывозу снега проводилась с первого дня нового года без выходных в круглосуточном режиме. На дороги города высыпано 4 775 тонн песко-соляной смеси. Реагент «Бионорд» использовался на дорогах Центрального района в количестве 56 тонн», - отметили в пресс-службе мэрии.