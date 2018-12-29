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29.12.2018 | 07:54
Информатор
219
Источник:
Вести-Новосибирск
В Татарском районе горела баня
Глава Татарского района В.В. Смирнов пожелал жителям в новом году достатка и хорошего настроения
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