В связи с появившейся информацией о случаях массовой рассылки в социальных сетях и мессенджерах о клещах, обитающих на елках и кусающих людей купивших новогодние деревья сообщаем.

При установлении снежного покрова и низкой температуры клещи становятся не активные, так как зима для клеща — время спячки и ожидания. Пока сохраняется морозная, промозглая и сухая погода клеща можно не бояться, с наступлением морозов, а также при низких ночных температурах, их активность стихает почти на 99%. Зимуют клещи все стадии развития в трещинах, в поверхностных слоях почвы, в лесной подстилке. Поэтому шанс обнаружить клеща на поверхности деревьев, в том числе елках ничтожен.

Управление сообщает, что в декабре 2018 г. случаев укусов клещами на территории Убинского и Каргатского районов не зарегистрировано.