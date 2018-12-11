В рамках продолжения проекта "Дальний пассажир", реализуемого АО "Экспресс-пригород" с 2015 года при поддержке министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, на Западном направлении назначается новый ускоренный ежедневный пригородный поезд №6303 Новосибирск – Чулымская. Он будет согласован с электропоездом №6371 Чулымская – Барабинск и отправляться из Новосибирска в 6:23, прибывать в Барабинск в 10:59 (время указано местное), время в пути 4 часа 36 минут. Назначение данного поезда обеспечит возможность проезда по маршруту Новосибирск – Омск в течение одних суток (в зимний период – по пятницам, субботам и воскресеньям, в летний период – ежедневно). Полная стоимость билета на согласованные пригородные электропоезда по маршруту Новосибирск – Омск составит 521 рубль.
– Очень давно обсуждался этот дальний маршрут. Он совершенно новый. Маршрут даст возможность людям на электропоездах в летний период ежедневно, а в зимний период по пятницам, субботам и воскресеньям добираться до Омска за день, – сообщила генеральный директор АО "Экспресс-пригород" Екатерина Куфарева.
Источник: Зап.-Сиб. РЖД