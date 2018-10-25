Транспортная полиция во взаимодействии с другими контролирующими и надзорными органами и руководством железнодорожного вокзала станции Барабинск реализовала комплекс мер по пресечению несанкционированной торговли рыбной продукцией и алкогольными напитками, повышению уровня безопасности объекта транспортной инфраструктуры и комфорта пассажиров, пользующихся услугами железной дороги.

В текущем году сотрудниками ЛО МВД России на станции Барабинск пресечено почти 600 административных правонарушений, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения, а также с незаконной продажей товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена (статьи 14.1 и 14.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации). На правонарушителей наложены штрафы на общую сумму 462 тысячи рублей. Содействие сотрудникам транспортной полиции в выявлении и привлечении к ответственности должников, не оплативших штраф в установленное время, оказывают специалисты Федеральной службы судебных приставов.

Кроме того, Западно-Сибирской дирекцией железнодорожных вокзалов во взаимодействии с подразделениями по охране общественного порядка УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу реализуется проект по установлению ограждения зоны транспортной безопасности и ограничении доступа к платформам посторонних лиц по переходному мосту.

В целях выявления и пресечения административных правонарушений, в частности, незаконной предпринимательской деятельности, в периоды наибольшего пассажиропотока на станции Барабинск несут службу дополнительные наряды транспортной полиции. С участием сотрудников Межмуниципального отдела МВД России «Барабинский», специалистов Роспотребнадзора, других контролирующих и надзорных ведомств, районной администрации проводятся профилактические и рейдовые мероприятия, в том числе на территории, прилегающей к вокзальному комплексу.

Также сотрудники линейного отдела полиции проводят разъяснительную работу с гражданами, намеревающимися торговать продуктами питания, о недопустимости правонарушений и ответственности за их совершение, а также предупреждают пассажиров поездов дальнего следования об опасности покупки товаров неизвестного происхождения.