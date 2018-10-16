В ходе «прямой линии», прошедшей в Отделении ПФР по Новосибирской области в Декаду пожилого человека, гражданам пояснили, как будут назначаться пенсии тем, кто достигнет установленного сейчас пенсионного возраста в ближайшие 2 года.

В рамках Декады пожилого человека в Отделении ПФР по Новосибирской области прошла «прямая линия» для населения. В течение двух часов специалисты Отделения отвечали на вопросы новосибирцев, касающиеся начисления размера пенсии, ее перерасчета, выплат по уходу за нетрудоспособными гражданами, а также предстоящих изменений в пенсионном законодательстве.

Несколько человек особо волновал вопрос того, как будут назначаться пенсии тем гражданам, кто достигнет прежнего пенсионного возраста в ближайшие два года.

Напомним, что на прошлой неделе Президентом был подписан закон, в соответствии с которым общеустановленный пенсионный возраст закрепляется на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Повышение пенсионного возраста начнется постепенно с 1 января 2019 года и продлится в течение 10 лет до 2028 года.

На первом этапе изменения затронут мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения, то есть тех, кому в 2019 году исполнится 60 и 55 лет соответственно. С учетом переходных положений они получат право выйти на пенсию во второй половине 2019 года или в первой половине 2020 года в возрасте 60,5 и 55,5 лет.

Предусматривается также новое основание для граждан, имеющих большой стаж. Женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет смогут выйти на пенсию раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.