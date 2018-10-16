Следственном отделом по Первомайскому району г. Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирск ой области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту смерти 3-летнего ребенка в результате выпадения из окна 8 этажа общежития.

Предварительно установлено, что 12 октября около 14 часов на 8 этаже общежития по ул. Шукшина в Первомайском районе находилась 19-летняя девушка и её 3-летний сын. Девушка вышла в коридор и стала общаться с соседями. В это время ребенок зашел в жилую комнату, где было открыто окно, встал на подоконник, оперся на москитную сетку, потерял равновесие и выпал на улицу.

В результате полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных действий по установлению всех обстоятельств произошедшего, а также обстоятельств, способствовавших наступлению несчастного случая. Проведение проверки продолжается.