2 октября около 6.00 в Новосибирском районе, на 49-м километре трассы К-17р произошло ДТП. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля MAN, стоящего на проезжей части, менял на машине колесо. В это время в грузовик врезался попутный автомобиль ВАЗ-2101. В результате ДТП на месте погибли водитель грузовика и пассажирка легкового автомобиля. Водитель ВАЗ-2101 госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.