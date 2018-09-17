14 сентября Новосибирским областным судом вынесен приговор 28-летнему Сергею Юлину и 27-летнему Максиму Овчинникову. Следствием и судом установлено, что Юлин разместил в сети Интернет объявление о необходимости уборки принадлежащего ему жилого дома за денежное вознаграждение, на которое ответила 19-летняя девушка. 21 декабря 2017 года злоумышленники привезли девушку в садовое товарищество «Светофор», расположенное в Советском районе г. Новосибирска, где совершили изнасилование потерпевшей группой лиц, а также Юлин совершил насильственные действия сексуального характера, а Овчинников способствовал совершению Юлиным таких действий в отношении потерпевшей.

После чего, с целью сокрытия совершенных преступлений Юлин и Овчинников, действуя совместно, задушили потерпевшую, обмотав ее голову и тело полиэтиленовой пленкой.

Труп Юлин и Овчинников вывезли на автомобиле в лесной массив, расположенный на ул.Софийской, где скинули в яму и присыпали снегом. Юлин и Овчинников также похитили и уничтожили путем сожжения паспорт и зачетную книжку девушки, а Юлин похитил 1100 рублей, принадлежащие потерпевшей.

Причастность Юлина и Овчинникова к совершению данного преступления была установлена правоохранительными органами в считанные дни, поскольку отец потерпевшей потерял ее 21.12.2017 и сразу обратился с заявлением в правоохранительные органы, предоставив информацию со своего телефона о последнем местонахождении дочери с помощью функции «ребенок под присмотром».

В судебном заседании Юлин признал себя виновным в совершении убийства группой лиц, а Овчинников только в оказании помощи Юлину при совершении убийства, а также в похищении и уничтожении официальных документов потерпевшей. В стадии предварительного расследования Овчинников дал явку с повинной и признательные показания по всем совершенным преступлениям, активно содействовал следствию.

Оценив совокупность исследованных доказательств, выслушав потерпевших и свидетелей, с учетом позиции государственного обвинителя суд признал Юлина и Овчинникова виновными в совершении преступлений и осудил Юлина по п.п.«а,б» ст.131, п.«б» ч.2 ст.132, п.п.«ж,к» ч.2 ст.105, ч.1 ст.158, ч.1 ст.325 УК РФ к 22 годам лишения свободы, Овчинникова по п.п.«а,б» ст.131, ч.5 ст.33, п.«б» ч.2 ст.132, п.п.«ж,к» ч.2 ст.105, ч.1 ст.325 УК РФ к 18 годам лишения свободы.