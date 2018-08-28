Во время хирургического вмешательства, которое продолжалось около 4 часов, было выявлено, что в результате ножевого ранения была повреждена левая почка, а также брюшной отдел аорты.

«Усилиями и стараниями хирургической бригады удалось не только удалить поврежденную левую почку, но и произвести ушивание ранения брюшного отдела аорты, несмотря на постоянное продолжающееся массивное кровотечение из раны сосуда»,- рассказали в больнице.

Помимо этого во время операции у пострадавшего была диагностирована острая кровопотеря, которая составила 7 литров. Для ее ликвидации была проведена терапия по введению лекарственных растворов в объеме свыше 13,5 литров жидкости, из которых препаратов крови - более 5 литров.

После операции пациент в течение 10 дней был под наблюдением специалистов в отделении реанимации. На данный момент мужчина находится в стабильном состоянии и собирается выписываться из хирургического отделения домой.

Со слов оперирующего хирурга Аршака Асатряна, такую кропотливую работу удалось сделать благодаря высокому профессионализму и слаженной работе хирургической бригады, а также взаимодействию с такими медицинскими службами город а как Новосибирск ий клинический центр крови и отделение сосудистой хирургии Городской клинической больницы №1.

«Этот случай является подтверждением высокого уровня профессиональной подготовки специалистов. Медицинская помощь была оказана на всех этапах своевременно и в полном объеме, получен качественный результат, а это - главное в нашей работе», - прокомментировал работу коллег заместитель главного врача по хирургической помощи ГБУЗ НСО «ГКБ №25» Дмитрий Ковинько.