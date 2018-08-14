Авторский инструмент необходим Сибирскому центру колокольного искусства не только для съёмок в фильме, посвящённому отливке копий разбитых сибирских колоколов, но и для дальнейшей популяризации русской культуры и колокольного звона на мероприятиях, проводимых в в Сибири. Итак, цель - собрать средства для изготовления авторского инструмента, на корпусе которого будет изображён сибирский колокол. Сумма сборов - 55 тыс. рублей.

Пройдя по этой ссылке, можно сделать пожертвование: www.nachinanie.ru/Project/Index/76431#myCarousel

Собственное обращение для сбора средств разметил в интеренете Алексей Талашкин, звонарь и заместитель руководителя Сибирского центра колокольного искусства.

"Други! Братики и сестрички! Такое дело...Меня зовут Алексей Талашкин, я звонарь и заместитель руководителя Сибирского центра колокольного искусства. Сейчас мы начали работу над проектом Вернём колоколу голос. Проект посвящён отливке копий 22 разбитых колоколов, находящихся от Тюмени до Иркутска, от Красноярска до Бийска. Колокола дошли до нас уже в истерзанном, разбитом виде, и потому их голос утрачен, а мы хотим, чтобы они запели. В рамках проекта готовится журнал Сибирская звонница и снимается фильм. Как режиссёр я понимаю, что для фильма нам нужен инструмент, который стал бы голосом, внутренней музыкой наших разбитых колоколов. Я слышу эту музыку как далекий звон из прошлого, как поющие ГУСЛИ-КОЛОКОЛ. Такой уникальный инструмент взялся изготовить мастер из Твери Артём Колесников https://vk.com/drevokoleso", -

Больше года идут переговоры о создании и внешнем виде инструмента. Мне хочется, чтобы на нём был изображен не просто колокол, а колокол с историей. Из всего многообразия сибирских колоколов мы выбрали, пожалуй, самый красивый - отлитый в 1904 году в Тюмени на заводе Петра Ивановича Гилёва сыновей.

Вес колокола - 10 пудов 20 фунтов. После революции он находился в Новосибирском государственном театре оперы и балета, и, скорее всего, участвовал в русских операх. Сейчас передан в единственный за Уралом Музей колокольного звона.

В рамках проекта Вернём колоколу голос будет реконструирована ремесленная мастерская Гилевых (конец XIX - начало XX в.в.), видеоматериал войдет в фильм. Ожидаемое время его выхода - ноябрь 2019 года.

И, конечно же, в фильм войдут кадры с нашим уникальным инструментом, и музыка, исполненная на нём.



