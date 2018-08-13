За семь месяцев 2018 года в Новосибирской области введено 660 тысяч квадратных метров жилья. Это лучший показатель среди регионов в Сибирском федеральном округе. Исполняющий обязанности министра строительства Новосибирской области Иван Шмидт рассказал, что регион остается лидером по объему ввода жилья в Сибири. Из введенных в Новосибирской области 660 тысяч квадратных метров 264,3 приходится на многоэтажное жилье, остальные 60%, или 395,4 тысячи квадратных метров, на малоэтажное жилье. В соседнем Красноярском крае, например, сдано на 175,5 тысячи квадратных метров жилья меньше. В том числе в Новосибирске за семь месяцев текущего года было введено 292 тысячи квадратных метров или 4637 квартир.
Источник: Сибкрай.ru